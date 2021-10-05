Власти предупредили европейцев о зиме без тепла и топлива

Запад с ужасом ожидает прихода холодов

Ноги держать в тепле, голову не кутать. Если батареи остывают, применяем керамические горшки и свечи. Краткое содержание ролика, опубликованного в Германии с целью подготовить население к перебоям с энергоснабжением. Окна стоит заклеить фольгой. И даже можно принимать гостей. Социальная реклама стала откликом на панические настроения, охватившие всю Европу с ростом цен на газ.

В Британии в Сеть попало это видео: жители Соединенного Королевства играют в покер, ставки - канистры с бензином. Может, просто британский юмор, но инфосайты доносят жуткие новости. Дженни Тернер из Лондона похвасталась соседям, что ей удалось залить полный бак бензина. Зря хвасталась – на следующий день Дженни обнаружила, что бензин кто-то откачал, просто проделав дырки в бензобаке.

Водители бензовозов и грузовиков, доставлявших бесперебойно топливо и продукты в магазины, были в основном трудовыми мигрантами из ЕС. Но Brexit вымел с рынка труда всех пришлых. И хотя премьер-министр Борис Джонсон с гордостью докладывает избирателям, как оперативно удалось избавиться от всех понаехавших, избиратели у пустых полок в супермаркетах Джонсону не отвечают словами благодарности.

Издание Forbes, неплохо разбирающееся вопросах экономики и в том, откуда деньги у людей, пишет: "Энергетический кризис в Западной Европе летом этого года был вызван преждевременным выводом из эксплуатации сотен электростанций, работавших на угле и природном газе, ради того, чтобы поставить эти страны в чрезмерную зависимость от энергии ветра и солнца".

Цены на газ перевалили за 1000 долларов. Хорошо, что "Северный поток-2", который, как уверяли американцы, угрожал европейской энергетической безопасности, успели достроить.

В США Федеральная комиссия по регулированию в сфере энергетики сообщила, что в феврале этого года, когда на штат Техас обрушился ледяной шторм, электричеством в экстремальных условиях людей обеспечивали газовые и угольные станции, солнечная энергия дала менее 1 процента электричества. И хотя зеленая повестка торжествует, в Америке совершенно не хотят повторения европейского опыта. Позакрывать газовые электростанции еще успеют. Forbes делает вывод. Запад с ужасом ожидает прихода зимы. Надеяться ему не на кого, Россия не поможет.

Чем еще может помочь Россия? Ветром? Солнцем? Хорошо, что российский газ, он здесь, под боком. Берите, сколько угодно. И не надо дома свечками отапливать. А потом удивляться, что в действительности все не так, как на самом деле.

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