Потоп в Сочи: вода подтопила дома и повредила дороги

Ливни не прекращаются вторые сутки

В результате проливных дождей в Сочи подтоплены жилые дома. Ливни не прекращаются вторые сутки. На улицах города - бурные потоки воды, ливневые канализации не справляются. Движение машин и общественного транспорта серьезно затруднено. На трассе Джугба - Сочи образовались две большие трещины по всей ширине проезжей части. Ремонтные бригады уже приступили к работе - на поврежденном участке организовано реверсивное движение.

Последствия непогоды устраняют и в Дагестане. В трех горных районах восстановлено энергоснабжение, прерванное накануне. Многие жители Махачкалы не смогли вовремя добраться до пунктов назначения - дороги и дворы республиканской столицы оказались затоплены. По некоторым участкам легковым автомобилям просто не проехать - справляются лишь грузовики и спецтранспорт. Уровень воды поднялся до пятидесяти сантиметров. Между тем, по прогнозам синоптиков, осадки в ближайшие дни не прекратятся.

Погодные аномалии фиксируют и в Европе: в итальянской Лигурии проливные дожди привели к наводнению и спровоцировали оползни. Прервано железнодорожное сообщение, перекрыто движение по трассе Савона - Турин, не работают школы.

Оранжевый и красный уровни погодной опасности действуют в шести департаментах и на юго-востоке Франции. Ливни затопили улицы городов. Кое-где вода добралась до первых этажей зданий. Спасатели эвакуируют людей в безопасные места.

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