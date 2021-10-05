В России предложили создать операционную систему для детей

Система должна блокировать опасный контент и ограничивать время в соцсетях

В России необходимо разработать отечественную операционную систему для обязательной установки на устройствах, которые будут использоваться детьми. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

В письме министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву автор предложения отметил, что меры по переводу школьников на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса "однозначно поставили точку в дискуссии" о постоянном наличии гаджетов у детей.

Однако это наряду с доступом в интернет несет определенные опасности, подчеркнул Петров. Нежелательная информация способна негативно сказаться на развитии молодежи. Чтобы решить эту проблему, общественник предлагает принять "системные меры".

В качестве одной из таких мер главу Минцифры попросили "оценить идею о создании отечественной операционной системы (либо эмуляции на базе популярных операционных систем) для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию детьми".

Предполагается, что такая операционка сможет блокировать контент, недопустимый или опасный для детей, а также ограничивать время использования соцсетей и развлекательных приложений, чтобы не отвлекать учащихся от образовательного процесса, сообщает RT.

В августе депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать для учеников специальные смартфоны "Школофоны". По его мнению, традиционные смартфоны мешают образовательному процессу, а также создают атмосферу конкуренции и зависти в классе. "Школофоны", по задумке Милонова, должны выполнять образовательные функции, обеспечивать связь между учениками и учителями, но при этом быть по карману любой семье.

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