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Москва четвертый раз подряд установила рекорд атмосферного давления

08:29
  • вторник
  • 05 октября 2021

Показатель выше нормы на 18-20 единиц

Как сообщил во вторник ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в Москве вновь установлен рекорд высокого атмосферного давления.

"Сегодня в Москве установлен четвертый подряд рекорд высокого атмосферного давления, погода побила достижение 2010 года, суточный рекорд", - приводит слова метеоролога ТАСС.

К вечеру параметры показывают 766 миллиметров ртутного столба, добавил Леус. Это выше нормы на 18-20 единиц.

Погода в Москве во вторник будет облачной и без осадков - плюс 9-11 градусов. В утренние часы местами возможны очаги туманов.

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