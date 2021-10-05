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Подозреваемый в убийстве девушек под Оренбургом признал вину

08:33
  • вторник
  • 05 октября 2021

Следствие просит арестовать мужчину

В пресс-службе Гайского городского суда сообщили ТАСС, что 30-летний Александр Лазарев призвал вину в убийстве трех девушек в Оренбургской области.
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девушек под Оренбургом

"Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трех девушек", - отметили в суде.

Следствие ходатайствует о заключении Лазарева под стражу до 30 ноября. Ранее мужчина был судим за убийство, и эта судимость еще не погашена.

30 сентября квартире жилого дома в Гае после тушения пожара обнаружили тела трех девушек 17, 18 и 19 лет. Они приехали из Башкирии на учебу и проживали в съемной квартире. По подозрению в убийстве девушек был задержан Лазарев, ранее судимый за убийство директора бара "Апельсин" в Орске.

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Подозреваемый в убийстве девушек под Оренбургом
Подозреваемый в убийстве девушек под Оренбургом
Подозреваемый в убийстве девушек под Оренбургом
Подозреваемый в убийстве девушек под Оренбургом
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