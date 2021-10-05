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В Роспотребнадзоре раскрыли главные мифы о коронавирусе

08:57
  • вторник
  • 05 октября 2021

Врачи и ученые продолжают собирать и систематизировать сведения о COVID-19

Врачи и ученые продолжают собирать и систематизировать сведения о коронавирусной инфекции. О том, какие предположения и слухи о COVID-19 в итоге не подтвердились, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная.
Темпы распространения коронавируса в России ускоряются

В частности, животные действительно болеют коронавирусом, но переносят его легко и заразить человека не могут. Это касается не только домашних кошек и собак, но и гепардов, львов, норок. Не исключено, что вирусом могут инфицироваться и другие представители семейства псовых и кошачьих, а также куньих, отметила Пшеничная.

Эксперт также уточнила, что вероятность заражения COVID-19 через предметы и поверхности существует, но она минимальна: биологического субстрата, в котором вирус мог бы размножаться, там нет. Поэтому инфицирование возможно только в том случае, если на поверхность попала доза вируса, человек руками спустя короткий промежуток времени коснулся этой поверхности, а затем своей слизистой.

При этом контактный путь заражения, например, через загрязненные руки, опровергнуть не удалось, поэтому необходимо регулярно тщательно мыть или дезинфицировать руки, подчеркнула профессор.

Очки действительно защищают слизистую глаз от попадания в нее инфицированных капель или аэрозолей, содержащих вирус, который выделяется от больного человека или носителя, подтвердила Пшеничная.

Что касается гипотезы о более легком коронавирусе у аллергиков, эта версия по-прежнему требует доказательной базы. При обильном слезотечении или насморке в период аллергического обострения коронавирусу сложнее связываться с рецепторами на клетках респираторного тракта. Однако в другое время подобной закономерности может не быть, пояснила специалист в интервью "Известиям".

Главный санитарный врач России Анна Попова ранее рассказала, что массовые мероприятия — до трех тысяч участников — по всей стране отменяются из-за ухудшения коронавирусной ситуации. Лишь в двух регионах разрешено проводить мероприятия с участием от одной до трех тысяч человек.

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