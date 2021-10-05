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В США хотят посмертно помиловать Джорджа Флойда

08:50
  • вторник
  • 05 октября 2021

Решение должен принять губернатор штата Техас

Совет американского штата Техас будет рекомендовать посмертное помилование по делу о наркотиках 2004 года скончавшегося от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
На акции памяти Джорджа Флойда в США началась стрельба

"Мы сожалеем о смерти бывшего жителя Хьюстона Джорджа Флойда и надеемся, что его семья найдет утешение в принятом в понедельник советом решении рекомендовать помилование", - цитирует РИА "Новости" заявление окружного прокурора техасского округа Харисс Ким Огг.

Совет призывает губернатора штата принять решение о помиловании.

25 мая 2020 года Флойда убил белый полицейский Дерек Шовин. После этого по всей стране начались массовые протесты и беспорядки.

В июне 2021 года суд приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы. По делу еще троих полицейских процесс начнется в марте.

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