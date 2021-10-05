Новые дела завели против подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Задержанному вменяют еще четыре преступления

Следователи возбудили еще ряд уголовных дел в отношении мужчины, задержанного по подозрению в насильственной смерти трех девушек в городе Гай Оренбургской области. Об этом во вторник, 5 октября, рассказали в Следственном комитете России.

В ходе следственных и процессуальных действий были выявлены признаки ряда дополнительных преступлений. В результате были возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней", "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба", "Неправомерное завладение автомобилем".

Подозреваемого допросили, возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учетом совокупности установленных обстоятельств, сообщается на официальном сайте Следкома.

30 сентября в квартире жилого дома в Гае после пожара были обнаружены тела двух студенток. Позже на улице нашли еще одну жертву. Все они были убиты, предположительно, ножом. Девушкам было от 17 до 19 лет, они приехали в Оренбургскую область на учебу из Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

3 октября по подозрению в совершении данного преступления 29-летнего ранее судимого жителя региона Александра Лазарева задержали в Орске после преследования.

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