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Прокуратура проверяет данные об отравлении школьников в Красноярске

09:06
  • вторник
  • 05 октября 2021

СМИ сообщали, что пострадали шесть детей

Прокуратура организовала проверку по информации СМИ об отравлении учащихся средней школы №76 в Красноярске, сообщает пресс-служба ведомства.
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"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрации образовательного учреждения, а также организатора питания в школе", - сказано в сообщении.

Уточняется, что по результатам проверки примут меры.

Ранее СМИ писали, что в школе отравились шесть детей. В региональном главке Роспотребнадзора не подтвердили эти данные.

"Медицинскими учреждениями ни одного случая отравления, острой кишечной инфекции или других инфекционных заболеваний среди учащихся не зарегистрировано", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

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