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Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

09:14
  • вторник
  • 05 октября 2021

Для россиян открылись Джибути, Дания, Новая Зеландия, ЮАР и Перу

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу, закрытое на фоне распространения коронавируса, а также расширила географию полетов в Индию и Испанию.

Как сообщили в оперативном штабе, из Москвы и Санкт-Петербурга рейсы в Гоа и Дели будут осуществляться четырежды в неделю, на Тенерифе из Москвы - дважды в неделю.

Также из российской столицы самолеты будут летать в Джибути два раза в неделю. Такая же ситуация сложится с Веллингтоном, Лиму, Кейптауном и Йоханнесбургом. Из Санкт-Петербурга в Копенгаген будет запущено два рейса в неделю.

Новые направления:

по маршруту Москва — Шарджа (ОАЭ) с частотой 3 рейса в неделю;

по маршруту Хабаровск — Токио (Япония) с частотой 7 рейсов в неделю.

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