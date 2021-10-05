COVID-19 заразились уже более 235 миллионов человек

Скончались не менее 4 808 886 пациентов

Как сообщает сайт американского университета Джонса Хопкинса, на утро вторника число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире возросло до 235 389 736.

Скончались не менее 4 808 886 пациентов.

Более 20 миллионов случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в США (всего 43 852 255 случаев), Индии (33 834 702) и Бразилии (21 478 546). В Штатах умерли 703 278 человек, в Индии - 448 997, в Бразилии - 598 152.

Всего за время пандемии было распределено 6 318 258 278 доз вакцин.

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