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COVID-19 заразились уже более 235 миллионов человек

09:19
  • вторник
  • 05 октября 2021

Скончались не менее 4 808 886 пациентов

Как сообщает сайт американского университета Джонса Хопкинса, на утро вторника число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире возросло до 235 389 736.
Темпы распространения коронавируса в России ускоряются

Скончались не менее 4 808 886 пациентов.

Более 20 миллионов случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в США (всего 43 852 255 случаев), Индии (33 834 702) и Бразилии (21 478 546). В Штатах умерли 703 278 человек, в Индии - 448 997, в Бразилии - 598 152.

Всего за время пандемии было распределено 6 318 258 278 доз вакцин.

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