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Ракова: медики в детсадах и школах получили возможность вести прием в ЕМИАС

09:36
  • вторник
  • 05 октября 2021

Данные будут доступны врачам поликлиник и родителям в электронной медкарте

Информация об обращениях детей к медицинским работникам в столичных школах и детских садах теперь хранится в электронном виде. Об этом во вторник, 5 октября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Цифровой паспорт ребенка стал доступен всем детским поликлиникам столицы

Как уточнила заммэра, ранее все обращения ребенка к школьному или детсадовскому медику при внезапных острых состояниях и заболеваниях фиксировались в журнале приема амбулаторных больных. Для направления на дополнительную консультацию специалиста или диагностические исследования требовалось обращение в городскую поликлинику.

Отныне медработникам в школах и детских садах доступна электронная медкарта со всей актуальной информацией о ребенке и система "ЕМИАС.Школа" (Единая медицинская информационно-аналитическая система), в которой медик может вести протокол осмотра и открывать необходимые направления. Все данные, созданные работником медблока в ЕМИАС, будут доступны как врачам поликлиник, так и родителям в электронной медкарте.

В цифровой формат в скором времени будет переведен и процесс протоколирования результатов осмотра детей в городских образовательных учреждениях на чесотку и педикулез. Медработники в школах и детсадах будут фиксировать все в электронных медкартах учащихся, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что в электронной медкарте появился раздел "Мои справки". Если прежде самая востребованная справка по форме 095/у была доступна в цифровом виде только врачам и медработникам в городских школах и детсадах, теперь доступ к ней открыт и родителям.

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