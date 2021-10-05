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Дочери улетающей в космос Пересильд трогательно обратились к маме

09:30
  • вторник
  • 05 октября 2021

Они попросили передать привет инопланетянам

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко сегодня отправятся в космос. Старт пилотируемого корабля "Союз МС-19" назначен на 11:55.

Командир экипажа, космонавт Антон Шкаплеров уже доложил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину о готовности к полету. Вскоре основной экипаж отправится на стартовую площадку.

Ранее дочери Юлии Пересильд трогательно обратились к маме. Они признались, что немного переживают и считают, что главное - не заплакать, когда актриса улетит. Девочки также пообещали вести себя хорошо, делать уроки и гулять с собакой, пока мама в космосе.

"Счастья, удачи, всего наилучшего. Передайте привет нашей Земле и инопланетянам", — сказали дочери Пересильд в эфире Первого канала.

Старт корабля "Союз МС-19" назначен на 11:55. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС. С момента взлета до стыковки со станцией пройдет немногим больше трех часов. По плану, в 15:12 корабль причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17:05.

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