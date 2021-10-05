В Екатеринбурге трамвай задавил девочку

Несовершеннолетняя занималась зацепингом

Напротив дома 202/3 по улице 8 Марта в Екатеринбурге ехавшую на сцепке между вагонами девочку задавил трамвай, передает РИА "Новости" со ссылкой на ГИБДД.

Уточняется, что трамвай двигался в сторону улицы Юлиуса Фучика. В какой-то момент девочка сорвалась и упала на пути.

"Девочка, на вид 12-14 лет, от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефону 8-902-268-90-88.

"Зацепинг - крайне опасный способ передвижения, заключающийся в проезде на рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны", - заметили в ГИБДД.

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