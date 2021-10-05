ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Екатеринбурге трамвай задавил девочку

09:38
  • вторник
  • 05 октября 2021

Несовершеннолетняя занималась зацепингом

Напротив дома 202/3 по улице 8 Марта в Екатеринбурге ехавшую на сцепке между вагонами девочку задавил трамвай, передает РИА "Новости" со ссылкой на ГИБДД.
В Курске трамвай сошел с рельсов и сбил женщину

Уточняется, что трамвай двигался в сторону улицы Юлиуса Фучика. В какой-то момент девочка сорвалась и упала на пути.

"Девочка, на вид 12-14 лет, от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - сказано в сообщении.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефону 8-902-268-90-88.

"Зацепинг - крайне опасный способ передвижения, заключающийся в проезде на рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны", - заметили в ГИБДД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Наезд трамвая на человека
Наезд трамвая на человека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.