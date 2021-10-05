ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве бесплатного городского Wi-Fi

10:53
  • вторник
  • 05 октября 2021

Всего московская сеть Wi-Fi насчитывает больше 21,5 тысячи точек доступа

С сентября 2020 года в Москве появилось 1,7 тысячи новых точек доступа к городскому Wi-Fi. Об этом во вторник, 5 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Портал госуслуг вошел в топ-5 по посещаемости сайтов в сфере госуправления

С прошлой осени количество точек доступа было увеличено в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах. Это обеспечивает "бесшовность" пользования беспроводным интернетом: перемещаться по городу и подключаться к Wi-Fi в течение дня можно без повторной авторизации.

Всего московская сеть Wi-Fi насчитывает больше 21,5 тысячи точек доступа. В частности, бесплатным Wi-Fi оснащены уже более 600 учреждений культуры и 167 зданий 33 вузов столицы. Доступ к бесплатному интернету на улицах и в парках обеспечивают почти 4,7 тысячи точек.

Кроме того, городской высокоскоростной Wi-Fi помогает московским предпринимателям, обеспечивая возможность общаться с заказчиками и решать другие задачи в бесплатных коворкингах ГБУ "Малый бизнес Москвы", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее опрос показал, что более половины (51%) россиян положительно оценивают влияние связанных с государством цифровых технологий на свою жизнь. 90% респондентов рассказали, что за последний год обращались за госуслугами через цифровые сервисы. Среди них лишь 18% считают, что цифровизация негативно влияет на жизнь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Молодой человек со смартфоном
Молодой человек со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.