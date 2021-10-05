Наталья Сергунина рассказала о развитии в Москве бесплатного городского Wi-Fi

Всего московская сеть Wi-Fi насчитывает больше 21,5 тысячи точек доступа

С сентября 2020 года в Москве появилось 1,7 тысячи новых точек доступа к городскому Wi-Fi. Об этом во вторник, 5 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

С прошлой осени количество точек доступа было увеличено в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах. Это обеспечивает "бесшовность" пользования беспроводным интернетом: перемещаться по городу и подключаться к Wi-Fi в течение дня можно без повторной авторизации.

Всего московская сеть Wi-Fi насчитывает больше 21,5 тысячи точек доступа. В частности, бесплатным Wi-Fi оснащены уже более 600 учреждений культуры и 167 зданий 33 вузов столицы. Доступ к бесплатному интернету на улицах и в парках обеспечивают почти 4,7 тысячи точек.

Кроме того, городской высокоскоростной Wi-Fi помогает московским предпринимателям, обеспечивая возможность общаться с заказчиками и решать другие задачи в бесплатных коворкингах ГБУ "Малый бизнес Москвы", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее опрос показал, что более половины (51%) россиян положительно оценивают влияние связанных с государством цифровых технологий на свою жизнь. 90% респондентов рассказали, что за последний год обращались за госуслугами через цифровые сервисы. Среди них лишь 18% считают, что цифровизация негативно влияет на жизнь.

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