Цена газа в Европе продолжает ставить рекорды

Ранее Дания одобрила начало тестирования первой нитки газопровода "Северный поток - 2"
Как свидетельствуют данные биржи ICE, на которые ссылается ТАСС, на открытии торгов 5 октября цена на газ в Европе вновь побила рекорд.
Так, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1247,4 доллара за тысячу кубометров.
Накануне после преодоления отметки в 1200 долларов цена резко снизилась - Дания одобрила начало тестирования первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Котировки опускались до 1124 долларов.
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер назвал причиной столь бурного роста цен сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram