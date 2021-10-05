Цена газа в Европе продолжает ставить рекорды

Ранее Дания одобрила начало тестирования первой нитки газопровода "Северный поток - 2"

Как свидетельствуют данные биржи ICE, на которые ссылается ТАСС, на открытии торгов 5 октября цена на газ в Европе вновь побила рекорд.

Так, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1247,4 доллара за тысячу кубометров.

Накануне после преодоления отметки в 1200 долларов цена резко снизилась - Дания одобрила начало тестирования первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Котировки опускались до 1124 долларов.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер назвал причиной столь бурного роста цен сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос.

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