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Свыше 194 млн тестов на коронавирус провели в России

10:19
  • вторник
  • 05 октября 2021

В пунктах пропуска через границу было досмотрено почти 34 млн человек

В России по состоянию на 4 октября проведено более 194 057 552 лабораторных исследования на наличие коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 5 октября, рассказали в Роспотребнадзоре.
В Роспотребнадзоре раскрыли главные мифы о коронавирусе

Как уточняет пресс-служба ведомства, в рамках тестирования учреждения Роспотребнадзора и медицинские организации исследовали материал от людей в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19.

В пунктах пропуска через государственную границу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. С 31 декабря 2019 года по 3 октября 2021 года было досмотрено 33 746 479 человек, выявлено 1 774 человека с признаками инфекционных болезней.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 октября остаются 1 349 626 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в российских регионах предусмотрено 300 обсерваторов на 31 368 мест, из них развернуто 95 обсерваторов на 11 556 мест, где размещено 1 585 человек, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

С 1 октября в Москве начал действовать новый алгоритм ведения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию: всем людям с симптомами ОРВИ проводят экспресс-тестирование на антиген к COVID-19.

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