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Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом в Москве

10:15
  • вторник
  • 05 октября 2021

Артист в тяжелом состоянии

Народный артист Валерий Гаркалин попал в столичную больницу с  коронавирусной инфекцией.
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67-летнего актера госпитализировали 2 октября с положительным тестом и поражением легких 25–50%, пишет telegram-канал Mash.

Врачи оценивают состояние Гаркалина как тяжелое, он находится под круглосуточным наблюдением.

Гаркалин известен своими ролями в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", а также в сериалах "Дом кувырком" и "Моя прекрасная няня".

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