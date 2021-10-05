Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом в Москве

Артист в тяжелом состоянии

Народный артист Валерий Гаркалин попал в столичную больницу с коронавирусной инфекцией.

67-летнего актера госпитализировали 2 октября с положительным тестом и поражением легких 25–50%, пишет telegram-канал Mash.

Врачи оценивают состояние Гаркалина как тяжелое, он находится под круглосуточным наблюдением.

Гаркалин известен своими ролями в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", а также в сериалах "Дом кувырком" и "Моя прекрасная няня".

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