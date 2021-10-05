Володин призвал повышать социальный статус учителя

Важно хранить и развивать лучшие традиции отечественного образования

Председатель Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин поздравил педагогов с Днем учителя.

"Важно хранить и развивать лучшие традиции отечественного образования, повышать престиж и социальный статус учителя. От этого зависит качество образования, будущее наших детей", - приводит слова спикера сайт нижней палаты парламента.

Как отметил Володин, учитель играет огромную роль в жизни каждого человека, так как важно открывать новые горизонты, познавать окружающий мир.

"Учитель формирует жизненные ориентиры, учит самостоятельно принимать решения", - заметил председатель Госдумы.

Всем учителям Володин пожелал здоровья, успехов и всего самого доброго.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram