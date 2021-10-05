Имидж-стилист и ее дочка погибли в ночном пожаре в Москве

Вторая дочка выжила и находится в больнице

Два человека погибли во время пожара в многоэтажном доме на юге Москвы.

Трагедия произошла в ночь на 5 октября в одном из жилых домов в Сумском проезде. Загорелась квартира на втором этаже в которой проживала страдающая психическим расстройством пожилая женщина, пишет "Московский комсомолец".

Жертвами пожара стали профессиональный стилист 40-летняя Ольга Афонская и ее 10-летняя дочь – они пытались спастись от огня с девятого этажа и задохнулись на лестничной клетке. Четырехлетняя дочь Афонской выжила, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров, спасатели эвакуировали 30 человек. Всего во время пожара пострадали семь человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, передает ТАСС. Расследование контролирует столичная прокуратура. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.

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