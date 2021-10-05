Саакашвили объявил себя личным узником Владимира Путина

Экс-президент Грузии написал письмо украинскому лидеру

Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

В обращении к Зеленскому Саакашвили выразил признательность за реакцию на "незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признает никто в мире". По утверждению грузинского политика, он является "личным узником Путина".

Саакашвили также заявил в письме, опубликованном в его Facebook, что высоко ценит в Зеленском "принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл на родину накануне муниципальных выборов. В стране политика ждут 13 уголовных дел и перспектива получить девять лет тюрьмы. Владимир Зеленский пообещал, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение Саакашвили в Грузию, назвал происходящее цирком и подчеркнул, что главное — чтобы это не представляло опасности для граждан любой страны.

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