В России выявили 25110 новых случаев коронавируса за сутки

Вылечились 18568 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 25110 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.



Скончались за сутки 895 человека, выздоровели 18568 заболевших.



Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 3827. В Московской области за сутки заболели 1788 человек, в Санкт-Петербурге - 1894.

За весь период пандемии в стране выявлено 7 637 427 случаев инфекции. Умерли 211 696 пациентов. Выздоровели 6 759 059 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram