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В ОАЭ начали принимать карты "Мир"

10:42
  • вторник
  • 05 октября 2021

К концу года подключат все терминалы

В Объединенных Арабских Эмиратах появилась техническая возможность приема карт платежной системы "Мир", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу.
Платежные карты "Мир" начали подключать к Apple Pay

"Компания Network International, лидер на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, предоставила своим клиентам – торгово-сервисным предприятиям ОАЭ - техническую возможность приема карт "Мир", - говорится в тексте.

Уточняется, что в настоящее время Network International подключает платежные терминалы партнерских торгово-сервисных предприятий к обслуживанию карт "Мир". Происходит это, в частности, в Дубае.

Согласно действующим планам, к концу года настройку всех действующих терминалов будет завершена.

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