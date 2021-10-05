Титул "Учитель года — 2021" достался преподавательнице физики из Тюмени

Церемония награждения пройдет 10 октября

Преподаватель физики из тюменской гимназии №16 Екатерина Костылева объявлена победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2021". Об этом во вторник, 5 октября, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Екатерине Костылевой 28 лет, ее педагогический стаж составляет восемь лет. Церемония награждения пройдет 10 октября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте. Победительница получит главный приз конкурса — Большого хрустального пеликана, а также станет советником министра просвещения на общественных началах, сообщает ТАСС.

В финал конкурса вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них — 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству шире освещать конкурс "Учитель года России". В частности, предусматривается создание телевизионного шоу и его трансляция с использованием зрелищных креативных подходов на общероссийском телеканале.

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