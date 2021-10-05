"Ситуация тяжелая, не буду врать": ДДТ обратилась к фанатам за помощью

Пандемия больно ударила по группе

Российская рок-группа ДДТ объявила о сборе средств на краудфандинговой платформе для выпуска альбома.

В связи с пандемией ДДТ оказалась в тяжелом финансовом положении, из-за переносов и отмены концертов группа сыграла всего один концерт в 2020 году и четыре концерта в 2021 году, передает ТАСС.

"Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая, не буду врать", - заявил лидер группы Юрий Шевчук.

Поклонники могут оформить предзаказ альбома и тем самым помочь музыкантам деньгами. Премьера альбома на цифровых площадках состоится 28 октября, на CD, виниле и аудиокассетах – в январе 2022года.

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