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Суд арестовал бывшего мэра Владивостока

11:26
  • вторник
  • 05 октября 2021

Олегу Гуменюку вменяют получение взятки в особо крупном размере

Фрунзенский районный суд Владивостока санкционировал арест бывшего главы города Олега Гуменюка. Об этом во вторник, 5 октября, рассказала старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Аврора Римская.

Гуменюк проведет под стражей ближайшие два месяца по делу о коррупции. По словам источника в правоохранительных органах, арестованный не признает вину во вменяемом ему преступлении, сообщает РИА Новости.

18 мая Олег Гуменюк объявил о своей отставке с поста мэра Владивостока, который он занимал более двух лет.

4 октября в приморском главке Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Гуменюка по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Бывшего градоначальника подозревают в том, что с 2019 по 2021 год он получил более 19,5 млн рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг.

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