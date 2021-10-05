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Facebook и Instagram удалили часть запрещенного контента

11:17
  • вторник
  • 05 октября 2021

Соцсетям грозят оборотные штрафы

По требованию российских властей администрация компании Facebook удалила из одноименной соцсети и из сервиса Instagram публикации с запрещенной в России информацией, пишут "Ведомости" со ссылкой на Роскомнадзор.
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Отмечается, что соцсеть была обязана удалить запрещенный контент в первые сутки после соответствующего требования Роскомнадзора. В итоге же сделано это было уже после вызова на составление протокола.

По административной статье о повторном неудалении противоправных материалов Facebook грозят штрафы от 1/20 до 1/10 годового оборота.

Речь в протоколе РКН идет о девяти публикациях в Facebook и Instagram с запрещенным контентом.

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