ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минфина Силуанов ушел на самоизоляцию

11:19
  • вторник
  • 05 октября 2021

Матвиенко пожелала скорейшего выздоровления

Глава министерства финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию по состоянию здоровья.

Об этом журналистам сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она пожелала министру скорейшего выздоровления.

"Антон Германович сейчас находится на изоляции <…> Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции", - заявила глава верхней палаты парламента.

Силуанов примет участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в режиме видеоконференции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Антон Силуанов в Госдуме
Антон Силуанов в Госдуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.