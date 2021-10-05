Глава Минфина Силуанов ушел на самоизоляцию

Матвиенко пожелала скорейшего выздоровления

Глава министерства финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию по состоянию здоровья.

Об этом журналистам сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она пожелала министру скорейшего выздоровления.

"Антон Германович сейчас находится на изоляции <…> Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции", - заявила глава верхней палаты парламента.

Силуанов примет участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в режиме видеоконференции.

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