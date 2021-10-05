В столичном регионе разоблачили ячейку экстремистов

Задержаны несколько подозреваемых, возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы пресекли на территории столичного региона деятельность управляющего центра разветвленной сети законспирированных ячеек запрещенной международной экстремистской организации "Нурджулар". Об этом во вторник, 5 октября, рассказали в пресс-центре Министерства внутренних дел России.

По данным МВД, экстремисты пытались создать в России многоуровневую систему продвижения своей радикальной идеологии. С этой целью подбирались новые участники группировки из среды студенческой молодежи Москвы. Затем их отбирали для подготовки в религиозных центрах "одной из зарубежных стран".

Как рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, экстремисты провели более 250 собраний ячеек по изучению идеологических основ "Нурджулар".

Задержаны несколько подозреваемых, возбуждено уголовное дело об организации участии в экстремистской организации, сообщает "МВД Медиа".

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