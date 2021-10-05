Разработчик "Спутника V" рассказал о регистрации вакцины в ВОЗ

Вопрос будет решен в ближайшее время

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил, что вакцина против коронавируса "Спутник V" может быть зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября.

"Коллеги из РФПИ, которые занимаются международной повесткой, довольно активно работают в этом направлении. Я думаю, что в ближайшее время это будет решено. Мы рассчитывали, что это будет в сентябре, но сейчас понимаем, что это будет в ближайшие месяцы - октябрь-ноябрь", - отметил специалист (цитата по ТАСС).

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ нет и не было претензий к качеству "Спутника V", были вопросы по документации.

По словам главы Минздрава, необходимые для регистрации документы дооформлены, они уже вносятся в ВОЗ.

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