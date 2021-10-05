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Кличко пожаловался, что Зеленский с ним не общается

11:57
  • вторник
  • 05 октября 2021

Мэр Киева добивался встречи

Мэр Киева Виталий Кличко дал интервью агентству "РБК-Украина", в котором заявил, что офис президента Владимира Зеленского перестал с ним общаться.
В Кремле высказались по поводу возможной встречи Путина и Зеленского

"Личного конфликта с Зеленским у меня нет. Для того чтобы был личный конфликт, нужно иметь основания для этого. Я не вижу точек пересечения. Единственная точка пересечения: я не согласен со всеми шутками "95 квартала", которые касались Кличко", - сказал глава украинской столицы.

Как уточнил Кличко, ранее он звонил в офис Зеленского и просил о встрече, так как есть вопросы, которые требуют совместных решений.

Прежде СМИ сообщали, что Зеленский намерен уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

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