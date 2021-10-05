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Россия превзошла другие страны по показателям восстановления экономики

12:10
  • вторник
  • 05 октября 2021

По итогам 2021 года темпы роста экономики России могут превысить прогноз правительства

Российская экономика восстанавливается после пандемии коронавирусной инфекции более динамично, чем экономика других государств. Об этом во вторник, 5 октября, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
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В ходе выступления в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" глава Минфина подчеркнул, что экономика России не просто восстановилась, но и усилилась ее устойчивость.

Силуанов отметил, что по целому ряду показателей — ВВП, промышленное производство, инвестиционная деятельность, потребительский спрос, занятость — российская экономика выглядит "очень и очень хорошо" в сравнении с глобальной экономикой.

В частности, уровень деловой активности (за исключение нефтяного сектора, где действуют ограничения ОПЕК+) достиг допандемийных значений еще в конце 2020 года.

По итогам 2021 года, полагает Силуанов, темпы роста экономики России могут превысить прогноз правительства в 4,2%, сообщает РИА Новости.

21 сентября в ходе экономического совещания президент России Владимир Путин заявил, что ковидный спад в экономике полностью преодолен, несмотря на нестабильную ситуацию на глобальных рынках. В частности, ВВП по итогам 7 месяцев 2021 года вышел на докризисный уровень.

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