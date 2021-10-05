Видео старта ракеты с Пересильд и Шипенко

Они проведут на МКС 12 дней

Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и командир корабля "Союз МС-19" космонавт Антон Шкаплеров стартовали с космодрома Байконур. Киноэкипаж проведет на МКС 12 дней.

Космонавты чувствуют себя хорошо, все системы работают штатно, передает "360".

Корабль "Союз МС-19" стартовал в 11:55. Примерно через девять с половиной минут корабль оказался на околоземной орбите и возьмет курс на МКС.

С момента взлета до стыковки со станцией пройдет немногим больше трех часов. По плану, в 15:12 корабль причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17:05.

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