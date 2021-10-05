ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днем учителя

12:18
  • вторник
  • 05 октября 2021

Мэр Москвы назвал столичных учителей одними из лучших в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 5 октября, поздравил столичных учителей с их профессиональным праздником.
Володин призвал повышать социальный статус учителя

Градоначальник подчеркнул, что День учителя является для столицы важнейшим праздником, поскольку Москва — целая страна детей, где насчитывается около 2 млн ребят в системе образования и около миллиона школьников.

Главными в системе образования Собянин назвал учителей, которые заботятся о наших детях, учат их и дают путевку в жизнь. Мэр назвал столичных педагогов одними из лучших в мире, а также отметил, что Москва занимает лидирующие позиции и постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира.

Сергей Собянин также отметил, что учителя московских школ не просто дают хорошее образование — их отличает хорошее отношение к детям и к своему делу, сообщает АГН "Москва".

"Поздравляю с Днем учителя. Для Москвы это важнейший праздник, потому что Москва - целая страна детей. Учащихся в наших школах - миллион человек, а всего в системе образования Москвы получается около 2 миллионов детей, подростков. Конечно, важнейшая отрасль. Главное в этой отрасли - те люди, которые заботятся о наших детях, учат их и дают путевку в жизнь", - сказал Собянин.

Мэр также сообщил, что в течение 5 лет в городских школах планируется полностью заменить технически устаревшие компьютеры. Современными ноутбуками обеспечат учителей не только старших, но и начальных классов. Кроме того, в компьютерных классах установят 50 тыс. новых компьютеров. В результате всего в московские школы будет поставлено свыше 100 тыс. новых компьютеров. Также во всех классах начальной школы появится сеть Wi-Fi.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Урок в школе
Урок в школе
Урок в школе
Урок в школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.