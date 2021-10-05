Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с Днем учителя

Мэр Москвы назвал столичных учителей одними из лучших в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 5 октября, поздравил столичных учителей с их профессиональным праздником.

Градоначальник подчеркнул, что День учителя является для столицы важнейшим праздником, поскольку Москва — целая страна детей, где насчитывается около 2 млн ребят в системе образования и около миллиона школьников.

Главными в системе образования Собянин назвал учителей, которые заботятся о наших детях, учат их и дают путевку в жизнь. Мэр назвал столичных педагогов одними из лучших в мире, а также отметил, что Москва занимает лидирующие позиции и постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира.

Сергей Собянин также отметил, что учителя московских школ не просто дают хорошее образование — их отличает хорошее отношение к детям и к своему делу, сообщает АГН "Москва".

"Поздравляю с Днем учителя. Для Москвы это важнейший праздник, потому что Москва - целая страна детей. Учащихся в наших школах - миллион человек, а всего в системе образования Москвы получается около 2 миллионов детей, подростков. Конечно, важнейшая отрасль. Главное в этой отрасли - те люди, которые заботятся о наших детях, учат их и дают путевку в жизнь", - сказал Собянин.

Мэр также сообщил, что в течение 5 лет в городских школах планируется полностью заменить технически устаревшие компьютеры. Современными ноутбуками обеспечат учителей не только старших, но и начальных классов. Кроме того, в компьютерных классах установят 50 тыс. новых компьютеров. В результате всего в московские школы будет поставлено свыше 100 тыс. новых компьютеров. Также во всех классах начальной школы появится сеть Wi-Fi.

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