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В Москве выздоровел еще 2251 пациент с COVID-19

12:22
  • вторник
  • 05 октября 2021

Всего в столице поправились 1 500 434 человека

За сутки московские врачи вылечили от коронавируса еще 2251 человека, сообщили во вторник в оперштабе по контролю за распространением заболевания.
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Всего в столице поправились 1 500 434 пациента.

"В Москве выявлено 3827 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1133 человека, скончались 72 пациента. На ИВЛ находятся 438 человек", - говорится в сообщении.

Как напомнили в штабе, прививка остается единственным действенным способом борьбы с пандемией. В Москве укол можно сделать в поликлинике или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Подробная информация о вакцинации представлена здесь.

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