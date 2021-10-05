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Опрос показал, что россияне предпочитают дарить учителям

12:40
  • вторник
  • 05 октября 2021

Подарки педагогам делает каждый второй родитель

Большинство россиян, которые в 2021 году делали подарки школьным учителям своих детей, преподносили педагогам цветы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, приуроченного ко Дню учителя (5 октября).
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В этом году 53% респондентов, у кого есть дети или внуки, делали подарки их школьным учителям. Соответственно, 47% подарков не делали.

Из тех, кто решил оказать знак внимания педагогам, 36% выбрали с этой целью цветы. 9% подарили конфеты и другие сладости, 5% скидывались всем классом и дарили учителю деньги.

Среди опрошенных 85% склоняются к тому, что дарить цветы учителям нужно, 11% считают иначе. Еще 4% не смогли определиться с ответом.

В День учителя — 2021 32% родителей школьников решили сдать деньги на подарок от всего класса, но не станут поздравлять педагога лично. 20% сделают и то, и другое. 7% поздравят учителя, но сдавать деньги отказались. 24% участников исследования решили не делать ни того, ни другого, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее опрос показал, что больше всего российские учителя в качестве подарка к профессиональному празднику ценят поделки. Так ответили 58% респондентов. Меньше всего учителя хотят получать в подарок цветы.

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