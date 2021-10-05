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Задержан мэр Евпатории Роман Тихончук

12:51
  • вторник
  • 05 октября 2021

А также глава горсовета Олеся Харитоненко

В Крыму задержали мэра Евпатории Романа Тихончука, его подозревают в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и организации преступного сообщества. На данный момент его допрашивают.
Суд арестовал бывшего мэра Владивостока

Кроме того, правоохранительные органы задержали председателя городского совета Евпатории Олесю Харитоненко. В ее кабинете прошли обыски.

Как уточнил источник РИА Новости в Крыму у правоохранительных органов после задержания бывшего вице-премьера Евгения Кабанова появился ряд вопросов к руководству нескольких курортных городов полуострова – отставки могут затронуть Феодосию, Саки, Судак и Армянск.

24 сентября Кабанова арестовали по делу о хищении из бюджета 57 миллионов рублей. Чиновник отвечал за реализацию целевой программы по развитию Крыма.

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