Задержан мэр Евпатории Роман Тихончук

А также глава горсовета Олеся Харитоненко
В Крыму задержали мэра Евпатории Романа Тихончука, его подозревают в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и организации преступного сообщества. На данный момент его допрашивают.
Кроме того, правоохранительные органы задержали председателя городского совета Евпатории Олесю Харитоненко. В ее кабинете прошли обыски.
Как уточнил источник РИА Новости в Крыму у правоохранительных органов после задержания бывшего вице-премьера Евгения Кабанова появился ряд вопросов к руководству нескольких курортных городов полуострова – отставки могут затронуть Феодосию, Саки, Судак и Армянск.
24 сентября Кабанова арестовали по делу о хищении из бюджета 57 миллионов рублей. Чиновник отвечал за реализацию целевой программы по развитию Крыма.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram