"Это вопрос бизнеса": Захарова прокомментировала сбой в Facebook

России нужно уберечь себя от рисков

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась по поводу сбоя в работе соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

В понедельник приложения оставались недоступны почти семь часов.

"Это же не просто к неудовольствию котиков, чьи хозяева вовремя не опубликовали их фантастические фотографии. Мессенджеры, которые вчера висели, - это главное и, возможно, для многих единственное средство коммуникации. Это вопрос бизнеса, и не только бизнеса высоких акций и крупных компаний, а бизнеса людей, которые торгуют через эти соцсети, принимают заказы, предоставляют услуги", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам дипломата, России нужно уберечь себя от таких рисков.

"Это история про то, что мы не должны, мы обязаны развивать наш внутренний сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями", - подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что Марк Цукерберг из-за сбоя потерял около семи миллиардов долларов.

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