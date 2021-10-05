ФСИН проверяет информацию о пытках в тюремной больнице

В Саратовскую область направлена группа сотрудников центрального аппарата

В пресс-центре Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что ведомство проверяет информацию о пытках заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области.

"В сети интернет была опубликована видеозапись с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области", - сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Директор ФСИН Александр Калашников направил в Саратовскую область группу сотрудников центрального аппарата. Проверка находится на особом контроле руководства ведомства.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлено изнасилование заключенного другими заключенными, нанятыми сотрудниками ФСИН.

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