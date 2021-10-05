Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против "дельта"-штамма

Речь идет о динамическом процессе, исследование которого продолжается

Исследования подтвердили эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V” против дельта-штамма данного заболевания. Об этом во вторник, 5 октября, рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

Эксперт подчеркнул, что проблем серьезных проблем с исходным штаммом ("дельта") нет. Эффективность вакцины в тесте на вирус-нейтрализацию, экспериментах с использованием животных моделей и ряда других исследований не претерпевает критических изменений.

Некоторое снижение эффективность происходит, однако сохраняется эффективность в отношении тяжелого и среднетяжелого течения, уточнил Гущин.

Представитель Центра Гамалеи также отметил, что с мая в России прежние варианты коронавируса были замещены вариантом "дельта" и его дочерними линиями. В последние три месяца можно говорить о практически 100%-м доминировании штамма "дельта". При этом данная вариация вируса также претерпевает изменения.

Речь идет о динамическом процессе, исследование которого продолжается, цитирует Гущина РИА Новости.

Владимир Гущин ранее сообщил, что вакцина против коронавируса "Спутник V" может быть зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения до конца ноября.

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