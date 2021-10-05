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Собянин: московская система образования стабильно входит в пятерку лучших в мире

15:07
  • вторник
  • 05 октября 2021

Столичные учителя - одни из самых лучших в мире

В России отмечают День учителя. С профессиональным праздником столичных педагогов поздравил мэр Сергей Собянин. По его словам, Москва занимает лидирующие позиции и постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира. В планах - обеспечить современными ноутбуками учителей не только старших классов, установить 50 тысяч новых компьютеров в начальной школе и запустить там сеть Wi-Fi.

Это настоящая страна знаний, в которой проводник - опытный, терпеливый, мудрый. Всегда выслушает и подскажет. Учитель. Он научит, откроет радость познания.

Школа - она не только про учебу. А еще про дружбу, наставничество и общение.  В московской системе образования - около полутора миллионов детей и подростков. Только в подразделениях школы №1517 вместе с дошкольниками - почти 7500 тысяч воспитанников. Здание для учеников начальной школы - отдельное. Перемена - долгожданная возможность достать ракетку для настольного тенниса. Пожалуй, столько желающих посостязаться в ловкости нет нигде.

Большая школа открывает больше возможностей для учеников. И это очевидный плюс. В минувшем учебном годы 31 учащийся из школы 1517 был награжден медалью правительства Москвы "За особые успехи в учебе". В 10 раз больше победителей и призеров разного уровня олимпиад.

Секциям дополнительного образования в школе тоже есть, чем гордиться. Благоустроенный стадион не пустует.

Рядом - детские площадки. Тоже обновленные, с хорошим покрытием и освещением. Освещение позволяет проводить вечерние турниры! Причем не только на школьном уровне, но и на соседском.

"Мы масштабную программу развили по ремонту школьных площадок. Делаем их благоустройство. Спортивные площадки качественные. У нас традиция была - школьные дворы большие, но обустроены очень плохо. Ну, не плохо, постепенно превращаются в такие пустыри. При таком качестве они будут востребованы и летом, и зимой", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание укомплектовано по последнему слову техники. Учителя работают с электронными досками, пользуются материалами "Московской электронной школы". Словом, идут в ногу с технологиями. Сергей Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником.

"Московские учителя - одни из самых лучших в мире. По уровню образования, по качеству образования московских детей, Москва занимает лидирующие позиции и находится в пятёрке лучших образовательных систем мира. Помимо образования, конечно, важно и душевное отношение к детям, которое есть в московских школах, то ответственное отношение к профессии, преданность профессии, выбору, который сделали учителя". – сказал Собянин.

В окружении лучших педагогов столицы мэр сообщил о замене ноутбуков для учителей, о расширенных возможностях МЭШ, ответил на интересующие вопросы, вручил цветы и дипломы за вклад в развитие образования и добросовестный труд.

Анастасия Мартынова, Илья Ушаков, Дмитрий Шаракин, Роман Лагунов, "ТВ Центр", Москва.

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