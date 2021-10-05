Новый формат: что привезли на выставку "Золотая осень"

Мероприятие продлится 4 дня

"Золотая осень" - главная выставка агропромышленного комплекса - открылась во вторник в новом формате и на новой площадке. Десятки участников со всей страны представили самое лучшее на огромной территории - в подмосковном парке "Патриот".

Бык-богатырь Алтын дружелюбный и флегматичный, несмотря на свои внушительные размеры - гигант из Подмосковья весит больше полтонны, 815 килограммов. Это элитный производитель Абердин - ангусской породы.

А рядом коровы - "бодибилдеры". Это порода "бельгийская голубая" - ее, единственные в России, разводят на предприятии в Воронежской области. А рядом машет длинной гривой и громогласно заявляет о себе советский тяжеловоз из Мордовии. Этот конь по своей силе заменяет трактор, может перевозить грузы по 5-6 тонн.

В павильоне животноводства на двух с половиной тысячах квадратных метров - гордость российских фермеров. Альпийская козочка, чьё молоко вкусное и без характерного запаха, и коровы с высокой продуктивностью - каждая может давать до 50 и больше литров молока в день.

Рекорды, новинки и достижения сельского хозяйства - все сосредоточено здесь, на главной аграрной выставке России – "Золотая осень". Свою продукцию и технику представляют более 100 участников из разных регионов России.

В этом году выставка, 23-я по счету, проходит в очном формате и на новой площадке - в подмосковном парке "Патриот". "Золотая осень" знакомит с основными тенденциями в развитии агропромышленного комплекса. Например, здесь можно увидеть сельскохозяйственные беспилотники - комбайны, дроны и даже первый в мире трактор с искусственным интеллектом.

Агропромышленная выставка будет работать четыре дня - до пятницы. Но уже послезавтра на этой же площадке откроется Национальный гастрономический фестиваль "Золотая осень". На этой мега-ярмарке можно будет попробовать и купить натуральные продукты - гордость регионов, и пообщаться с фермерами. Фестиваль продлится до 10 октября.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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