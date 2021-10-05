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В Московском зоопарке поселился тигр Степан

15:18
  • вторник
  • 05 октября 2021

Хищника привезли из Великого Устюга

В Московском зоопарке появился новый и весьма необычный обитатель по кличке Степан, в нём течёт кровь сразу двух тигров: суматранского и амурского.

Степана в годовалом возрасте изъяли у контрабандистов и поселили в филиал зоопарка под Великим  Устюгом. Теперь, когда самец окреп, его привезли в Москву и разместили в огромном вольере, где есть все для отдыха и игр, даже бассейн! Степан спортивен и подтянут, ежедневно устраивает заплывы. А потом с удовольствием лакомится свежей говядиной, которую ему подвешивают на верёвках - так Степан может проявить натуру хищника.

Впрочем, зверь оказался вполне мирным и даже контактным: поначалу на киперов рычал, но сейчас, чувствуя их заботу, лишь с радостью фыркает - как в природе, когда встречает действительно родственную душу.

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