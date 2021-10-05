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Кудрин оценил устойчивость российского бюджета

13:47
  • вторник
  • 05 октября 2021

Бюджет имеет достаточную подушку безопасности для реакции на внешние события

Российский бюджет способен реагировать на непредвиденные события и различные вызовы. Об этом во вторник, 5 октября, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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В ходе выступления в Совете Федерации Кудрин отметил, что бюджет имеет достаточную подушку безопасности для того, чтобы реагировать на любые события, связанные с пандемией, вызовами времени. При этом глава Счетной палаты подчеркнул высокий уровень неопределенности, в том числе в мировом развитии.

Российский госдолг хотя и будет расти в ближайшее время, его уровень останется в безопасной зоне, запас прочности имеется, заявил Кудрин. Он также напомнил, что в бюджете зарезервировано 1,1 трлн рублей — эти средства не расписаны на какие-либо конкретные расходы, сообщает ТАСС.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что российская экономика восстанавливается после пандемии коронавирусной инфекции более динамично, чем экономика других государств. По итогам 2021 года, полагает Силуанов, темпы роста экономики России могут превысить прогноз правительства в 4,2%.

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