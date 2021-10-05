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Диггеры пожарили шашлыки и поплавали в лодке в недостроенном омском метро

13:56
  • вторник
  • 05 октября 2021

Начата поверка

В Омске прокуратура начала проверку после того, как местные жители пожарили шашлык в недостроенном метро.

Инцидент произошел 30 сентября. Четверо диггеров на надувных лодках проплыли по туннелю около 400 метров, а затем остановились, чтобы пожарить на мангале шашлыки с сосисками.

"Проверка проводится с привлечением специалистов Сибирского управления Ростехнадзора", - пояснили РИА Новости в прокуратуре Омской области. Ведомство намерено выяснить, насколько хорошо был законсервирован вход в недостроенный метрополитен.

Метро в Омске решили построить в 1986 году, к работам приступили лишь в 1992 году. Первоначально запустить подземку рассчитывали в 2008 году, но затем сроки неоднократно переносились. В 2017 году стройку законсервировали, в 2021 году зампред правительства Марат Хуснуллин заявил, что метро все-таки будут достраивать.

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Омские диггеры в недостроенном метро
Омские диггеры в недостроенном метро
Омские диггеры в недостроенном метро
Омские диггеры в недостроенном метро
Омские диггеры в недостроенном метро
Омские диггеры в недостроенном метро
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