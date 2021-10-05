"Вирус становится злее": Кремль - о ситуации с COVID-19

За минувшие сутки скончались 895 человек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал на брифинге во вторник, как в Кремле оценивают ситуацию с распространением коронавируса в стране.

"Цифры очень плохие. И это вызывает обеспокоенность. А причина главная - это недостаточный уровень вакцинированности. Вирус становится злее, а уровень вакцинированности у нас недостаточен", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Песков при этом подчеркнул, что тяжело болеют те, кто не сделал прививку.

За минувшие сутки в России выявили 25110 новых случаев COVID-19. Скончались 895 человек, за все время пандемии - 211 696.

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