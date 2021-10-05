В Кремле заявили, что не используют мессенджеры

Вместо приложения - спецсвязь

В ходе общения с журналистами во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не использует мессенджеры для коммуникации по рабочим вопросам.

"По рабочим делам мы используем линии правительственной связи, специальной связи. Мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

В понедельник пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Приложения не работали почти семь часов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заметила, что России нужно уберечь себя от рисков и развивать внутренний сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями.

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