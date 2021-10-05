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В Кремле заявили, что не используют мессенджеры

13:57
  • вторник
  • 05 октября 2021

Вместо приложения - спецсвязь

В ходе общения с журналистами во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не использует мессенджеры для коммуникации по рабочим вопросам.
Facebook прокомментировал информацию об утечке данных

"По рабочим делам мы используем линии правительственной связи, специальной связи. Мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

В понедельник пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Приложения не работали почти семь часов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя ситуацию, заметила, что России нужно уберечь себя от рисков и развивать внутренний сегмент, связанный с информационно-коммуникационными технологиями.

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