В Кремле следят за полетом съемочной группы к МКС

Песков пожелал экипажу успешного полета

В Кремле следят за полетом к Международной космической станции экипажа, в составе которого находятся члены съемочной группы фильма "Вызов" — первой в истории художественной картины, которую предстоит снимать в космосе. Об этом во вторник, 5 октября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, "в космосе хватит места для всего", однако "здесь важно соблюдать пропорции". В Кремле следят за полетом вместе со всеми россиянами, волнуются за космонавтов и желают им успеха.

Представитель Кремля напомнил, что именно наша страна является пионером в освоении космоса и сохраняет уверенные позиции, несмотря ни на что, хотя "на пятки наступают", и конкуренция очевидна.

Песков также отметил, что подобные полеты популяризируют российские достижения в космической сфере, сообщает РИА Новости.

Космический корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым стартовал с космодрома Байконур утром вторника, 5 октября. Полет пройдет по короткой схеме, которая занимает 3 часа 17 минут. Согласно плану, в 15:12 того же дня экипаж причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17:05.

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