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Песков рассказал, как Путин проведет день рождения

14:16
  • вторник
  • 05 октября 2021

7 октября президенту России исполнится 69 лет

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свой день рождения 7 октября Владимир Путин будет работать.
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"Насколько мне известно, у него есть рабочие планы в этот день, несмотря на день рождения", - отметил кремлевский спикер, добавив: президент часто проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник.

Вместе с тем пресс-секретарь обратил внимание на то, что сейчас у Путина "уже нет такой особой самоизоляции", на которую российский лидер уходил в середине сентября.

"Никто не сомневается, что, по крайней мере, вечером он как-то с родными и близкими обязательно отметит, так бывает чаще всего", - уточнил Песков (цитата по ТАСС).

7 октября Путину исполнится 69 лет.

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