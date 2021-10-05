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В Минздраве отметили постепенный спад заболеваемости COVID-19 в мире

14:30
  • вторник
  • 05 октября 2021

При этом в России ситуация не самая благоприятная

В мире наблюдается постепенный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 5 октября, рассказал главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов.
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Представитель Минздрава уточнил, что медленнее всего снижается заболеваемость COVID-19 в европейском регионе, отчасти это связано с эпидемиологической ситуацией в России. В нашей стране ежесуточно регистрируют более 25 тысяч новых случаев заболевания и свыше 800 летальных исходов.

Чуланов объяснил ситуацию с распространением коронавируса в России тем, что ограничительные меры не всегда соблюдаются. Наряду с этим влияние оказывает большое количество людей, которые не прошли вакцинацию и не переболели COVID-19.

Эксперт рассказал для сравнения, что в Испании, Дании и Франции вакцинировано более 70% населения, тогда как в России показатель составляет немногим более 30% — "в реалии около 40% привитых граждан", сообщает РИА Новости.

Между тем опрос показал, что в России от 4 до 19 процентов граждан (в зависимости от социальной сети, в которой проходил опрос) не верят в существование коронавируса, соответственно, не опасаются им заболеть.

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